Potem ko so Kekovi izbranci v četrtek v Romuniji zmagali z 2:1, so na zadnji nalogi v letu 2022 dosegli novo zmago po zaslugi Mihe Zajca. Slovenija je tako ob remiju na tretji medsebojni tekmi še drugič premagala Črno goro, ki je v prvem polčasu tudi zadela, a sodniki gola niso priznali, v drugem pa zapravila najstrožjo kazen.

Naslednje dolžnosti izbrance Matjaža Keka čakajo marca prihodnje leto, ko se bodo začele kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2024. V teh bodo Slovenci v skupini H igrali proti Danski, Finski, Kazahstanu, Severni Irski in San Marinu.

Kek je v primerjavi s tekmo z Romunijo v začetni postavi opravil dve menjavi, in sicer je namesto Jureta Balkovca na levi strani obrambe začel Gregor Sikošek, v zvezni vrsti pa je namesto Sandija Lovrića priložnost dobil Miha Zajc. Kljub temu, da sta imela po Kekovih besedah nekaj težav, sta začela tudi Petar Stojanović in Benjamin Verbič, medtem ko se je Miha Mevlja že pred tem po dogovoru vrnil v klub.

Slovenska zasedba je takoj od začetka prevzela pobudo, prvi nevarnejši strel pa je sprožil Verbič v 12. minuti, vendar je bil Matija Šarkić na mestu. Še naprej je imela domača vrsta vse pod nadzorom, le v 24. minuti so gosti prišli do strela, vendar je bil Vukan Savičević nenatančen z volejem.

So pa bili v 28. minuti Črnogorci po nekaj napakah domačih zelo blizu zadetku, ko je po podaji z desne strani z glavo na prvi vratnici streljal Stefan Mugoša, a zadel prečko. Od te se je žoga odbila čez črto, vendar sodniki zadetka niso priznali oz. videli. Mugoša je bil nevaren tudi v 30. minuti, takrat je njegov strel z leve strani obranil Jan Oblak.

Po nekaj slabših minutah so se Slovenci spet zbrali in v 35. minuti je moral spet posredovati črnogorski vratar po nizkem strelu Adama Gnezde Čerina. Štiri minute pozneje je Šarkić ujel še žogo po strelu Andraža Šporarja.

V 42. minuti pa je Slovenija povedla. Po lepem protinapadu, v katerega je potegnil Benjamin Šeško, je napadalec Salzburga nato z leve na kratko podal pred vrata, kjer se je lepo znašel Zajc in zadel s peto za 1:0.

V uvodu drugega polčasa so oboji imeli po eno polpriložnost, v 52. minuti pa je do strela po protinapadu Zajca prišel Šporar na desni strani kazenskega prostora, toda črnogorski vratar je bil na mestu.

Slovenija je bila tudi v tem delu igre konkretnejša, počasi pa so Črnogorci vzpostavili ravnotežje, vendar prišli le do nekaj nenatančnih strelov. V 72. minuti je zaradi poškodbe moral z igrišča Stojanović, zamenjal ga je Žan Karničnik, že pred tem pa Zajca Tomi Horvat.

V 76. minuti je Šporar znova poskusil, a neuspešno, so pa po novih menjavah v slovenski vrsti gosti prišli do nekaj prekinitev, iz katerih so običajno nevarni, tako je bilo tudi v 85. minuti, ko je Oblak izvrstno posredoval po strelu Dušana Bakića.

Jon Gorenc Stanković pa je v 86. minuti v kazenskem prostoru igral z roko in zakrivil najstrožjo kazen, ki jo je izvedel Oblakov soigralec Stefan Savić, a je na srečo domačih zadel le vratnico.