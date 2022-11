Evropski certifikat, projekt zmanjševanja odpadkov, ki ga v Sloveniji vodijo Ekologi brez meja, je namenjen spodbujanju in pospeševanju prehoda evropskih mest v družbo brez odpadkov in krožno gospodarstvo. Revizija, ki so jo opravili zunanji strokovnjaki iz Hrvaške, Črne gore in Portugalske, je pokazala, da so vse tri občine pri izvajanju aktivnosti za manj odpadkov napredovale, zato so jim podelili tri zvezdice, so izpostavili v nevladni organizaciji Ekologi brez meja. »To pomeni, da občine že zdaj ravnajo z viri mnogo bolje od zahtev zakonodaje, hkrati pa lokalne akterje spodbujajo k sprejemanju lastnih ukrepov za zmanjšanje količin odpadkov,« so poudarili v Ekologih brez meja in dodali, da so občine ukrepe z njihovo pomočjo skozi leta še nadgradile.

Občine so sicer tudi ustanoviteljice Javnega komunalnega podjetja Vrhnika, ki je odgovorno za zbiranje komunalnih odpadkov. »Ločeno zbiranje poteka že od devetdesetih let, ko so med prvimi prepoznali nujo po ohranjanju naravnih virov. Pridružitev evropski mreži zero waste leta 2014 je bila skoraj samoumevna poteza, ki je še poglobila zavedanje o pomembnosti zmanjševanja količin odpadkov ter željo po spremembi potrošniških vzorcev in poslovnih procesov v duhu zero waste,« so pojasnili v organizaciji. Ob tem so postregli s podatki, da v vseh treh občinah zberejo 63 kilogramov mešanih komunalnih odpadkov na prebivalca, kar je pol manj v primerjavi s slovenskim povprečjem, ki znaša 133,6 kilograma na prebivalca. Za devet odstotkov je boljši tudi delež ločeno zbranih frakcij. Dobre rezultate pa dosegajo tudi s celovitim sistemom zbiranja od vrat do vrat, ki ga dopolnjujejo ekološki otoki ter ekonomske spodbude za zmanjševanje odpadkov in več recikliranja, denimo akcija »S Kokom ceneje«. Občani imajo možnost prevzema brezplačnega kompostnika za individualno ali skupinsko kompostiranje, uporaba pralnih plenic v vseh enotah Vrtca Vrhnika pa poleg okoljskih prinaša tudi zdravstvene in finančne prednosti, so še dodali pri Ekologih brez meja.

»Veseli nas, da so slovenski pionirji dobili še to zahtevno mednarodno potrditev in dodatne usmeritve za naprej,« je o prejemu certifikatov povedal Jaka Kranjc iz Ekologov brez meja in dodal, da »rastoči interes po reševanju odpadkovne krize s strategijo zero waste tudi v predvolilnih programih kaže, da bo certifikat, ki strukturirano usmerja in omogoča visoko preverljivost, postal pomembno orodje za večji napredek na poti do nič odpadkov.«