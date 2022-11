Nepreslišano: Matjaž Han

Zadovoljen sem, da so hoteli ostali v slovenski lasti, vendar če so slabo upravljani, nismo še nič naredili. Mislim, da morajo hoteli ostati v državni lasti, upravljanje z njimi pa mora biti takšno, da bo dosegalo cilje iz turistične strategije, torej zeleno, butično in z višjo dodano vrednostjo. Morda bo moral SDH razmisliti in vodenje teh družb namesto finančnikom zaupati ljudem iz turizma. Ideja, da bi bili državljani solastniki teh hotelov, je smiselna, vemo, da je prihrankov fizičnih oseb na bankah 26 milijard evrov, slovenska podjetja pa imajo na bankah 10 milijard. Del tega denarja bi lahko varčevalci in podjetja plemenitili v solastništvu hotelov, je pa pogoj zaupanje v projekt, ekipe in sistem, ki ga zdaj ni. Zato se moramo pogovoriti, katere so strateške panoge, v katere bo vlagala država in k temu morda pritegnila tudi državljane.