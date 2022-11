V družbi profesorja elektrotehnike na srednji tehniški šoli Roberta Bertonclja in drugih mentorjev, ki sodelujejo v mednarodnem programu Mepi, so dijaki doslej okusili lepote številnih tujih krajev, tudi otoka Mavricija v Indijskem oceanu, Velike Britanije in Turčije, kjer so premagali del slovite Likijske poti v pokrajini Antalija. Pred leti so jo iz Kranja skozi snežniške gozdove in Kraški rob peš ubrali do Sečovelj, bogate pohodniške izkušnje pa jim bodo prišle prav tudi na mednarodni odpravi na Velebit, ki jo profesor Bertoncelj načrtuje maja prihodnje leto.

»Gre za okoli 145 kilometrov dolg in deset kilometrov širok gorski greben, ki se začne severovzhodno od Kvarnerja in poteka vse do Paklenice pri Zadru. Slovenci ga večinoma občujejo zgolj od daleč – poleti, ko se mimo najdaljše hrvaške planine peljejo na morske počitnice, medtem ko je tistih, ki so Velebit že raziskali, bolj za vzorec,« pove sogovornik. Lepote Velebita je skupaj s sosedom prvič izkusil pred letom in pol, letos pa je konec oktobra narodni park Severni Velebit prehodil skupaj z ženo Simono in zakoncema iz Štajerske. V treh dneh so po daljinski Premužićevi poti iz kraja Zavižani do cilja Baške Oštarije prehodili približno 55 kilometrov. Prvo noč so prespali v koči Alan, ki leži 1380 metrov nad morjem, medtem ko so v drugi noči prenočišče našli v bivaku Skorpovac. »Bilo je nepozabno. Navdušili so nas neokrnjena pokrajina, bogastvo narave in nepozabni razgledi. Tudi lepo vreme nam je šlo na roke,« se spominja Bertoncelj.

Sodelovanje in občutek osebne zmage

Podvig si bo druščina zapomnila tudi po težkih nahrbtnikih, v katerih so prenašali hrano in vodo, saj je pot potekala skozi divjino, kjer so odprte koče izjemno redke. »Med večurno hojo smo včasih malce meditirali, tudi kakšen žulj ni bil ovira. Poti nazaj ni bilo. Vesel sem, da smo še pred ciljem spoznali, da ni treba prehoditi romarske poti Camino, da se človek duhovno prečisti. Premagali smo sami sebe, se spodbujali in spoznali, da zmoremo,« pove Robert Bertoncelj.

Vse to bo, doda sogovornik, poleg novih spoznanj, sodelovanja, pripadnosti skupini, spoštovanja, komunikacije, vodenja, odgovornosti in reševanja težav rdeča nit tudi na spomladanski mednarodni odpravi v okviru programa Mepi. Poleg dijakov Šolskega centra Kranj bo profesor k sodelovanju povabil tudi dijake iz Zdravstvene šole Ljubljana, Gimnazije Franceta Prešerna in gimnazije na Češkem, namen približno tridesetčlanske odprave pa bo spodbuditi mlade k ustvarjalnemu in ciljno naravnanemu preživljanju prostega časa. »Največja nagrada za opravljen izziv bo spoznavanje novega okolja, ustvarjanje lepih spominov, občutek osebne zmage in zadovoljstva. Želim, da si, da bomo imeli tudi spomladi prihodnje leto srečo z vremenom in da naše poti ne bodo zmotili kakšna nepredvidena nevihta, močna burja ali modrasi, ki se radi sončijo na velebitskih skalah in naženejo strah v kosti pohodnikov,« se nadeja Robert Bertoncelj.