V lanskem požaru v Vižmarjah je pogorela skladiščna stavba in tisti, ki so imeli tam svoje poslovne prostore, so utrpeli znatno gmotno škodo. Klemnu Jančiču je slaščičarna pogorela do tal, zublji so mu uničili vso opremo in materiale. Svojo izgubo je takrat ocenil na 10.000 evrov. A njegova zgodba ni šla neopazno mimo ljudi. Odzivi, ki so sledili, so 23-letnega slaščičarja pustili brez besed. Ljudje so najprej stopili skupaj pri zbiranju donacij, da bi si lažje opomogel. »Nenadoma se je pojavila akcija za zbiranje prostovoljnih prispevkov in bilo je zelo lepo. Sploh nisem pričakoval, da bom kar koli dobil. Mislil sem si, če dobim 2000 evrov, bo to ogromno. Potem sem izvedel, da smo zbrali 25.000 evrov. In to od čisto naključnih ljudi, saj jih več kot polovico sploh ne poznam,« se spominja Jančič. Vendar se ni ustavilo pri tem. V stik z njim so stopila tudi številna podjetja. »Zelo sem si želel, da bi imel res dobre peči. Obstaja slovensko podjetje Fines, ki ima res izvrstne, pravim jim ​ferrariji med pečmi. Ampak so zelo drage in sem se že sprijaznil, da si jih ne morem privoščiti. Nato je v stik z mano stopil šef podjetja, ker je prebral članek v Dnevniku, in rekel, da mi bodo pomagali. Zdaj so naši sponzorji, zadaj pa stojijo njihove peči. Nisem mogel verjeti.«

Sladke sanje

Od začetka septembra je Klemen Jančič ponosen lastnik nove slaščičarne in pekarne Klemen v Obrtno-industrijski coni Trzin na naslovu Gmajna 12. Tudi v zvezi s tem je dobil klic z neznane številke. Na drugi strani je bil prijazen gospod Emil Zorman, lastnik prostora, kjer je zdaj slaščičarna, in Jančiča pozval, naj si ga pride ogledat. »Takrat je bil še čisto prazen, ni bilo sten, vode, elektrike. Emil je rekel, da bi mi rad pomagal in mi šel naproti. V piko je uredil prostor, in sicer tla, elektriko, vodo, stene, vse. Z ženo sva stene prebarvala in uredila lesene elemente slaščičarne. 25.000 evrov smo vložili v zadnji del prostora, kjer nastajajo slaščice. Med drugimi sta nam pomagali arhitektka in notranja oblikovalka. Čisto spontano, zastonj.«

Počasi so začeli prihajati kavomat, hladilnik, sladice, kruh, domače marmelade, makroni, rogljički – in seveda gosti. Ob Klemnu Jančiču dela njegov dobri prijatelj in nekdanji sošolec Matija Ahlin, s katerim sta se pred leti odpravila v Francijo, da bi se učila od slaščičarskega mojstra Thierryja Mulhaupta. »Zdaj se najina pot nadaljuje. Jaz sem tisti 'leteči', malo sem spredaj, malo zadaj, Matija pa je v 'zaodrju'. Skrbi, da je do konca dneva vse narejeno. Že od nekdaj sva dobra ekipa, enake cilje imava in zreva k enakim stvarem, zato se ujameva. Čim bolj se želiva izobraziti in z izdelki se ne zadovoljiva kar tako. Prej je bil Matija v drugi službi, pa sem ga zvlekel sem in rekel, naj da odpoved,« se nasmeje sogovornik. Veseli ga, da prodata vse, kar napečeta. Zgodba 23-letnika se je ljudi najbrž dotaknila tudi zato, ker je znan po tem, da vsako soboto dostavlja sveže pečeni kruh na dom. Vse, kar morajo ljudje narediti, je, da na spletni strani slascicarnaklemen.si izberejo izdelke in naročijo.

Velike sanje Klemna Jančiča so, da bi nekoč v Sloveniji odprl slaščičarsko akademijo. Zanj njegov poklic ni samo obrt, ampak zelo velika strast, saj globoko ceni mojstrstvo, ki se kaže skozi ustvarjanje slaščic. »Rad bi dvignil slaščičarsko raven pri nas, izobraževati se moramo o različnih tehnikah, ker se nenehno razvijajo. Imam pa v svoji slaščičarni že praktikante s srednjih šol.« Vprašanje, koliko je Jančič star, je pri gostih skoraj na dnevnem redu. »Presenečeni so, da sem se v vse to vrgel že pri teh letih. Ampak to sem si res želel. Zdaj samo rastem naprej.« Gosta, ki se začudi, da je šef tako mlad, običajno zanima, kako to, da ima že čisto svojo slaščičarno. Takrat Klemen Jančič brez izjeme vsakemu pove, da je res hvaležen za vse ljudi, ki so mu pomagali. »To moram poudariti. Vsakemu povem, da brez njih ne bi imel tega, kar imam zdaj.«