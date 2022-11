Strokovnjaki IAEA na terenu po navedbah organizacije poročajo o več deset silovitih eksplozijah, ki so v soboto in danes odjeknile v bližini in na ozemlju največje evropske nuklearke. Generalni direktor IAEA Rafael Grossi je poudaril, da so eksplozije končale obdobje relativnega miru v jedrski elektrarni, ki je pod zasedbo ruske vojske.

Rusi obtožujejo Ukrajino

Po navedbah vodstva elektrarne, ki jih povzema nemška tiskovna agencija dpa, so eksplozije povzročile škodo na nekaterih zgradbah, sistemih in napravah, jedrska varnost pa za zdaj ni ogrožena. V eksplozijah ni poškodovanih.

Rusko obrambno ministrstvo medtem trdi, da ukrajinske sile od sobote silovito obstreljujejo to jedrsko elektrarno. Zgolj davi naj bi na območje elektrarne izstrelili 12 izstrelkov velikega kalibra, je po poročanju ruskih tiskovnih agencij sporočil tiskovni predstavnik ruskega obrambnega ministrstva Igor Konašenkov. Osem izstrelkov naj bi padlo med dva reaktorja, je dodal. Ob tem je potrdil, da radioaktivno sevanje v okolici nuklearke ni povečano.

Napadi se morajo končati

»Kdorkoli stoji za napadi, mora z njimi nemudoma prenehati,« je poudaril Grossi. Ob tem je ponovil, da se napadalci igrajo z ognjem. Rusko in ukrajinsko stran pa je znova pozval, naj okoli nuklearke vzpostavita varno območje brez napadov in spopadov. Pogovori z obema stranema o tem doslej niso obrodili sadov.

Jedrska elektrarna v Zaporožju, največja nuklearka v Evropi, je od marca pod ruskim nadzorom, obstreljevanje v okolici objekta pa od takrat vzbuja strah pred jedrsko nesrečo. IAEA si prizadeva, da bi na območju jedrske elektrarne vzpostavili varno območje in s tem zmanjšali tveganje za jedrsko nesrečo.