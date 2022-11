Nekaj pred polnočjo so v klubu Q v kraju Colorado Springs odjeknili streli. Pet ljudi je bilo ubitih, še najmanj 18 jih je ranjenih, je potrdila policija, ki je osumljenca že prijela. Tudi on je poškodovan. O motivu policija še ne želi ugibati. »Tukaj bomo še dolgo, dolgo časa,« je za ameriške medije potrdila vodja lokalne policije Pamela Castro. Na pomoč pri preiskavi jim je priskočil tudi FBI.

Iz kluba, v katerem se zbirajo predvsem istospolno usmerjeni, so se že odzvali na »nesmiselni« napad in družinam žrtev izrekli sožalje. »Zahvaljujemo se gostom, ki so se hitro in junaško odzvali na streljanje, napadalca pa obvladali,« so sporočili.