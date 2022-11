Naomi Biden je hči Bidnovega sina Hunterja in predsednikova najstarejša vnukinja. Poročna slovesnost je potekala na južni zelenici Bele hiše, kjer običajno pristaja predsednikov helikopter Marine One. Ob tej priložnosti so južni vhod Bele hiše okrasili z belimi rožami in venci. Bela hiša je bila glede podrobnosti poroke, ki so jo označili za zasebni dogodek in je bila zaprta za novinarje, skopa. Udeležilo naj bi se je približno 250 gostov. Slovesnost je potekala ob sončnem vremenu in temperaturah okoli pet stopinj Celzija. Kljub zasebnosti dogodka pa gostje niso mogli povsem uiti radovednim očem gledalcev in fotografov, ki so lahko več sto metrov oddaljeni vendarle ujeli nekaj podrobnosti s pomočjo daljnogledov in teleobjektivov.

Naomi Biden, oblečena v dolgo belo obleko, sta skozi vrata Bele hiše do matičarja pospremila njen oče Hunter Biden in mati Kathleen Buhle ob spremljavi pesmi Bitter Sweet Symphony skupine The Verve.

V Beli hiši doslej 18 porok

Poroke v Beli hiši sicer niso nekaj neobičajnega, je pa to prvič, da se je tam poročila vnukinja ameriškega predsednika. Po podatkih zgodovinskega združenja je doslej v Beli hiši potekalo 18 porok, med njimi tudi hčerke Tricie predsednika Richarda Nixona leta 1971 in uradnega fotografa predsednika Baracka Obame, Petea Souze leta 2013.

Po poročanju medijev sta se Naomi Biden in Peter Neal, oba pravnika, spoznala leta 2018 in s predsedniškim parom živita v Beli hiši. Naomi naj bi bila tista, ki je leta 2019 sklicala družinski posvet, na katerem je skupaj z brati in sestrami spodbudila Joeja Bidna, naj kandidira na predsedniških volitvah leta 2020, poroča dpa.

Naomi je dobila ime po prvi predsednikovi hčerki, ki je kot dojenček umrla v prometni nesreči skupaj z materjo in prvo ženo Joeja Bidna leta 1972.