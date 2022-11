Okoli druge ure ponoči so gasilci GB Ljubljana v Ulici Metoda Mikuža za ljubljanskim Bežigradom na pomoč priskočili ženski z dvema otrokoma, poroča uprava za zaščito in reševanje. Ob prisotnosti policije so s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanja v osmem nadstropju večstanovanjske stavbe. Tako so trojici omogočili vstop v dom, v katerega se je zaklenil ženskin partner in se ni odzival na njihovo zvonjenje in trkanje.