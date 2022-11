Kralji, ki so izgubili drugo tekmo zapored, bodo naslednjič igrali v noči na sredo po slovenskem času, ko bodo gostili New York Rangers, ki je v San Joseju z 2:1 premagal Sharks. Vsi trije goli so bili doseženi v zadnji tretjini, ko sta za Rangers zadela Julien Gauthier in Adam Fox, štiri sekunde pred koncem pa je njun soigralec, ruski vratar Igor Šesterkin (22 obramb), zaustavil nevaren poskus za izenačenje. Kralji se bodo soočili z zelo napadalno ekipo, ki je sprožila 43 strelov na gol Sharks.

Devetindvajset strelov so imeli Kings tako kot tokratni tekmeci, ki so prvi povedli. Pred Eberlejevim golom odločitve sta zadela še Jared McCann za 1:0 in Daniel Sprong za 2:2. Phillip Danault je izenačil na 1:1 in podal Trevorju Mooru, ta je Kings povedel v vodstvo 35 sekund po začetku tretjega dela igre. Le 11 sekund pozneje je bil uspešen Sprong, ko je nanj pozabila obramba Los Angelesa in je bil povsem sam na levi strani.

Kralji na šestem mestu

Kralji so kljub porazu z dodatno točko, ki jo je prinesel podaljšek, drugi v pacifiški skupini za Vegasom in tretji na zahodnem delu, pred njimi je še Dallas, ki ima na čelu centralne skupine prav tako 24 točk. Los Angeles je v celotni ligi šesti, pred tretjim Vegasom (28) sta še vodilni ekipi vzhodnega dela Boston (32) in New Jersey (31).

V 15 tekmah večera NHL so Boston Bruins s 6:1 nadigrali Chicago Blackhawks in z enajsto zaporedno domačo zmago izenačili rekord lige Chicaga (1963/1964) in Floride (2021/2022). Pred to tekmo so s posebno slovesnostjo napovedali upokojitev dresa Slovaka Mariana Hosse, od leta 2020 člana hrama slavnih in s Chicagom trikratnega prvaka lige.

S 5:1 so New Jersey Devils v Ottawi odpravili Senators in dosegli dvanajsto zmago v nizu. Igralci Edmonton Oilers so doma ugnali Vegas Golden Knights s 4:3, ko je po minuti in 17 sekundah podaljška Connor McDavid odločil dvoboj.