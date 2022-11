Zaradi pomanjkanja so v trgovskih verigah Asda in Lidl kupcem začeli številčno odmerjati škatle jajc, ki jih lahko kupijo. Kot je povedal lastnik ene od kavarn v središču Londona Gursel Kirik, je zaboj s 360 jajci pred tremi meseci stal 20 funtov (23 evrov), trenutno pa se je cena dvignila na 68 funtov (78,20 evrov). »Vse cene so šle navzgor - od računov za energijo do vsakodnevnih dobrin. Vsak teden smo priča novemu zvišanju, tako da resnično komaj shajamo,« je dejal, krivdo pa pripisal brexitu.

Nadomestni polpeti

Veriga pubov JD Wetherspoon, ki strankam ponuja tudi tradicionalni angleški zajtrk, je začela v obrokih jajca nadomeščati z ocvrtimi krompirjevimi polpeti, zaradi česar so ta teden pristali na naslovnici enega od britanskih tabloidov.

V Veliki Britaniji je sicer povpraševanje po jajcih letos naraslo, saj so Britanci z njimi kot drugim možnim virom beljakovin nadomestili meso, čigar cene so se prav tako dvignile v nebo. Razmere je nato poslabšal še izbruh ptičje gripe.

Lastniki morajo zaradi ptičje gripe perutnino in ujete ptice zadrževati v zaprtih prostorih. Posledično se je zmanjšala proizvodnja jajc, proizvajalci pa so bili na območjih s potrjenimi primeri prisiljeni v množično izločanje piščancev.

Britanski svet za proizvodnjo jajc je naznanil, da njihovi člani trenutno poleg strmoglavih vhodnih stroškov soočajo tudi z negativnimi odzivi trgovcev na drobno, ki ne pristanejo na višje odkupne cene jajc.

Uvažajo jih iz Italije

Združenje proizvajalcev jajc iz proste reje pa bilo presenečeno nad informacijami, da vodilna veriga supermarketov Sainsbury uvaža jajca iz Italije. »Že mesece opozarjamo, da bi neplačilo kmetom lahko povzročilo množično znižanje zalog ali, še huje, opuščanje dejavnosti,« je povedal direktor združenja Robert Gooch. »Trgovci ne morejo pričakovati, da bodo kmetje delali zastonj,« je dodal.

Britanska okoljska ministrica Therese Coffey pa je na drugi strani bolj optimistična glede razrešitve problema. Prepričana je namreč, da so težave s pomanjkanjem jajc kratkoročno rešljive, saj je v državi na voljo še približno 14 milijonov kokoši nesnic.