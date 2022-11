Predvsem v višjih legah so se danes zbudili v povsem zimsko jutro, ponekod na jugovzhodu države je zapadlo več kot deset centimetrov snega. Zjutraj je še vedno močno snežilo, sneg pa je pobelil tudi nekatere nižine, poroča Meteoinfo Slovenija. Zaradi burje je na vipavski hitri cesti med Nanosom in Ajdovščino v obe smeri prepovedan promet za počitniške prikolice in vozila s ponjavami ter hladilnike do osmih ton, opozarjajo na Promet.si. Po napovedih vremenoslovcev bodo padavine čez dan oslabele in ponehale.

❄️SNEŽENJE! Na Kočevskem, Notranjskem in Dolenjskem sneži. 📸Posnetki so s Fare, Rakitne in Vahte.https://t.co/mWaUEEae5X 💨BURJA, H4 - Nanos in Ajdovščina: prepoved za hladilnike, vozila s ponjavami in počitniške prikolice do do 8t. Info:https://t.co/mq0Lk7UrLd,📲 Promet+ pic.twitter.com/kGRTXHZMEQ — Promet.si (@promet_si) November 20, 2022

Na pot se odpravite prej in le z ustrezno zimsko opremo, še opozarja Prometno-informacijski center. Očistiti je treba tudi stekla in luči, hitrost pa prilagoditi razmeram na cesti. Posebno pozorni in pazljivi morajo vozniki biti v megli, poledici, dežju, snegu in ob zmanjšani vidljivosti.

Kako kaže?

Danes bo na zahodu delno jasno, drugod večinoma oblačno, ponekod na jugovzhodu bodo popoldne še rahle padavine. Burja na Primorskem bo počasi slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 5, na Primorskem do 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. Ponoči se bo v večjem delu države delno razjasnilo, marsikje po nižinah bo nastala megla. Jutranje temperature bodo od -3 do 2, ob morju okoli 5 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Več sonca bo na Primorskem in v gorah, po nižinah v notranjosti se bo zadrževala megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 7, na Primorskem do 13 stopinj Celzija. V torek bo oblačno s padavinami. Po nižinah bo večinoma deževalo. Ob morju bo pihal okrepljen jugo, popoldne pa bo na Primorskem zapihala burja. V sredo dopoldne bodo padavine večinoma ponehale, na zahodu se bo delno zjasnilo.