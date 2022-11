Požar, ki je izbruhnil na plinovodu med krajema Berngardovka in Kovalevo, gasijo gasilci, je prek Telegrama sporočil Drozdenko. Kot je dodal, prebivalci niso v nevarnosti, prav tako ni nevarnosti, da bi se ogenj razširil na stanovanjska območja.

Vzrok eksplozije še ugotavljajo in oblasti so na prizorišče požara napotile skupino preiskovalcev. Rusko ministrstvo za izredne razmere je sporočilo, da je pred eksplozijo in požarom na plinovodu prišlo do uhajanja plina, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.