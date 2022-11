Poleti so veterinarji opazili, da je z njim nekaj narobe, saj je utrpel več napadov in postajal vse bolj nestabilen. Slikanje je pokazalo možgansko lezijo. V živalskem vrtu so sumili, da gre za tumor in minuli mesec so zanj uvedli paliativno oskrbo. V zadnjih dneh mu napadov niso ublažila niti zdravila.

Danes so ga dali v anestezijo, da bi opravili novo CT slikanje, nakar so se odločili, da ga »pustijo spati«, saj so rezultati pokazali, da je njegovo stanje nepovratno in ne bi več mogel živeti kakovostnega življenja, so sporočili po poročanju francoska tiskovna agencija AFP.

Danes 18-letnega pando je Peking Taipeiju skupaj s partnerko za parjenje Yuan Yuan podaril konec leta 2008. Par je postal na Tajvanu izjemno priljubljen, skotila sta se jima tudi dva mladiča.

Kitajska sicer že dolgo uporablja t. i. diplomacijo pand in darilo Tajvanu je tedaj obveljalo kot znak odobravanja predsedovanja takratnega Kitajski naklonjenega voditelja Ma Ying-jeouja.

Peking namreč pande le posoja tujim živalskim vrtovom, ki morajo prav tako vrniti morebitne mladiče. A v primeru Tajvana so naredili izjemo.

Od leta 2016 so odnosi med Kitajsko in Tajvanom, ki ga Peking vidi kot del svojega ozemlja, znova bistveno hladnejši in med stranema ni trenutno nobenih uradnih stikov.