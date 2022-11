Incident se je zgodil v sredo na Tehnični šoli v Trsteniku pri pouku angleškega jezika. Učenci tretjega letnika, ki bili nasilni do sicer priljubljene učiteljice, so celoten dogodek v živo prenašali prek družbenih omrežij in ga nato delili prek aplikacije Viber, piše srbski časnik Blic. Dva učenca sta mladoletna, eden je polnoleten. Profesorica angleškega jezika zaradi incidenta koristi bolniško odstotnost. »V šolo trenutno ne morem. Za zdaj se držim. So dnevi, ko sem dobro, in so dnevi, ko mi je težje,« je povedala za srbski časnik Novosti.

Policija, tožilstvo, CSD

Ravnatelj šole Milan Glidžić je za Blic potrdil, da so primer prijavili policiji in višjemu državnemu tožilstvu v Kruševcu. Takšnega primera ne pomni, čeprav na šoli dela že 30 let, je poudaril. Sankcije za dijake bo v disciplinskem postopku sprejel učiteljski svet, ki za dijake lahko zahteva izključitev iz šole. Nekateri prebivalci Trstenika predlagajo tudi kazni za starše. V primer se je poleg policije in tožilstva vključil center za socialno delo v Trsteniku, kjer so enega od treh učencev v preteklosti že obravnavali zaradi manjših prekrškov.

Otroci imajo tudi dolžnosti

Primer so komentirali tudi v Zvezi sindikatov učiteljev Srbije. Predsednica sindikata Jasna Janković je obsodila dogodek in spomnila, da je to že drugi primer nasilja nad učitelji v zadnjih dveh tednih, potem ko so učenci v Kragujevcu delili fotografijo svojega učitelja v spodnjem perilu in ga zasmehovali na družbenih omrežjih. Kazni, ki jih imajo šole na voljo za takšne primere, po njenem mnenju niso dovolj. »Ta družba je otrokom rekla, da imajo pravice, a jim ni povedala, da imajo tudi dolžnosti,« je izjavila za Blic in poudarila, da so potrebne sistemske rešitve.

Na šolah vse več nasilja

Odzvali so se tudi s srbskega ministrstva za šolstvo. Sporočili so, da bo omenjeno šolo vsak dan obiskovala šolska inšpekcija, okrepili pa bodo tudi preventivne dejavnosti za učence. Minister za šolstvo Branko Ružić je medtem v pisni izjavi napovedal, da bodo v naslednjih dneh preučili mehanizme podpore na šolah.

Za današnjo izdajo časnika Kurir je dejal, da bodo dijake najstrožje kaznovali in da obstaja možnost, da jih bodo izključili iz šole. Opozoril je, da statistike kažejo na alarmanten porast nasilja na šolah in napovedal pripravo normativnega okvira za tovrstne primere.