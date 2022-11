Ameriški meteorologi pojasnjujejo, da je šlo za poseben učinek na vreme, ki ga povzročajo mrzli vetrovi nad toplimi Velikimi jezeri na meji med ZDA in Kanado. Največ snega je zapadlo južno od mesta Buffalo, severno od mesta pa skoraj nič. Nacionalna meteorološka služba je poročala, da je v enem dnevu v številnih krajih ob vzhodnem delu jezera Erie skupaj zapadlo več kot meter snega, v predmestju Buffala Orchard Park pa je padlo 168 centimetrov.

Umrli dve osebi

Šole so bile zaprte, v četrtek in petek so bile zaprte postaje železnice Amtrak v Buffalu, pri Niagarskih slapovih in Depewu. Številni leti na mednarodno letališče Buffalo Niagara in z njega so bili odpovedani. Izvršni direktor okrožja Erie Mark Poloncarz je na Twitterju sporočil, da je bilo neurje krivo za dve smrtni žrtvi, ki sta bili povezani z odpovedjo srca med odstranjevanjem snega.

Še preden je začelo snežiti, je liga NFL sporočila, da bo nedeljsko domačo tekmo med ekipama Buffalo Bills in Cleveland Browns v ameriškem nogometu prestavila. Stadion Highmark je potem povsem zasul sneg.

Izredne razmere

Guvernerka New Yorka Kathy Hochul je v četrtek razglasila izredne razmere za dele zahodnega dela New Yorka, vključno z občinami ob vzhodu jezer Erie in Ontario.

Snežilo je tudi drugje po območju Velikih jezer. Na jugozahodu Michigana je državna policija sporočila, da je na avtocesti v okrožju Kalamazoo prišlo do naleta med 20 do 25 vozil, vendar niso poročali o hujših poškodbah.