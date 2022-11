Na ogledu medcelinske balistične rakete se je severnokorejskemu voditelju Kim Džong Unu v petek pridružila hči, ki naj bi ji bilo ime Kim Ču-ae. Stara naj bi bila dvanajst ali trinajst let. Po poročanju BBC je odločitev, da svojega otroka pokaže svetu, zelo pomembna, saj je njegovo zasebno življenje sicer zavito v tančico skrivnostnosti. S tem naj bi elitam, s katerimi naj bi lani prišel v konflikt, pokazal, da ima moč še vedno v svojih rokah, poročajo mediji. Državni mediji doslej niso nikoli omenjali njegovih otrok, tako da je to prva uradna potrditev, da ima otroka. Agencija KCNA je ob fotografijah objavila, da se je Kim izstrelitve udeležil skupaj »s svojo ljubljeno hčerko in soprogo«.

Jo je izbral za naslednico?

Po oceni Michaela Maddna, strokovnjaka za Severno Korejo iz Washingtona, Kim morda tako kaže, da bo tudi četrta generacija na oblast prišla po krvni liniji. Na fotografijah severnokorejske tiskovne agencije KCNA se dvojica drži za roke, pogovarja z uradniki, opazuje izstrelitev rakete ter klepeta. Da ima severnokorejski voditelj hčer, se je prvič začelo govoriti leta 2013, ko ga je obiskal upokojeni ameriški košarkar Dennis Rodman. Takrat je dejal, da se je družil z njegovo družino, se sproščal ob morju in v rokah držal dojenčka.

Zelo verjetno je, da je Kim (najstarejšo) hčer izbral za svojo naslednico, ki bo nekega dne vodila Severno Korejo. Državo že od ustanovitve leta 1948 vodi družinska dinastija, kar pomeni, da bo Kim želel, da vodenje države prevzame eden od njegovih otrok. Vprašanje je tudi, zakaj jo je javnosti predstavil prav zdaj, saj je še zelo mlada. Če jo pripravlja na prevzem oblasti, bi to lahko pomenilo, da ima 38-letni voditelj zdravstvene težave. Njegovo zdravje je namreč že nekaj časa namreč predmet številnih ugibanj, saj naj bi predstavljalo največje tveganje za stabilnost režima, še navaja BBC.

Nesprejemljiva provokacija

Kot smo že poročali, je Severna raketa včeraj izstrelila medcelinsko balistično raketo, ki je imela po navedbah japonskih oblasti dovolj dosega, da bi lahko zadela ameriško celino. To je druga izstrelitev Pjongjanga v dveh dneh in zadnja v nizu rekordnega števila izstrelitev v zadnjih tednih, kar so ostro obsodili številni voditelji v regiji in po svetu. Japonski premier je izstrelitev označil za popolnoma nesprejemljivo, v Južni Koreji pa za resno provokacijo, ki škoduje miru in varnosti na Korejskem polotoku.