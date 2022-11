Ponoči se bodo padavine na jugovzhodu okrepile in razširile nad večji del osrednje in vzhodne Slovenije. Meja sneženja se bo predvsem ponekod na Notranjskem, Kočevskem in Dolenjskem spustila do nižin. Na Primorskem bo pihala zmerna burja. Jutranje temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem okoli 8 stopinj Celzija.

V nedeljo bo sprva oblačno. Padavine v notranjosti bodo oslabele in ponehale, v jugovzhodnih krajih šele popoldne. Na zahodu se bo delno zjasnilo. Na Primorskem bo pihala zmerna burja, ki bo popoldne počasi slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 5, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

Spanje bo moteno

V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, po nižinah v notranjosti se bo marsikje zadrževala megla. V torek bo oblačno s padavinami. Na Primorskem bo zapihala burja.

Čez dan se bo vremenska obremenitev začela krepiti. Popoldne bo vremenski vpliv zmerno obremenilen, pojavljala se bo nerazpoloženost, zmanjšana delovna storilnost in težave z zbranostjo. Spanje v noči na nedeljo bo moteno.