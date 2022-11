»Ti ljudje so pokvarjeni in se spravljajo na poštene in nedolžne ljudi pod krinko legitimnosti. Nisem storil ničesar narobe. Dal sem jim milijone strani in nimajo nič. Vrsta dokumentov je popolna prevara. Vse sem storil prav. Gre za politični lov na čarovnice,« se je odzval Donald Trump in vlado predsednika Joseja Bidna označil za skorumpirano.

Vse večja verjetnost za ovadbo

Njegov nekdanji pravosodni minister Bill Barr, ki ga je zaščitil po preiskavi ruskega vpletanja v ameriške volitve, kasneje pa odstopil zaradi Trumpovih prizadevanj za spremembo izida volitev, je dejal, da je vse večja verjetnost, da bo Trumpa res doletela kazenska ovadba.

Barr je dal izjavo za javno televizijo PBS nekaj ur po tem, ko je pravosodni minister ZDA Merrick Garland preiskave Trumpa zaupal kariernemu tožilcu, politično neodvisnemu Jacku Smithu, ki je bil doslej tožilec posebnega sodišča za vojne zločine na Kosovu v Haagu, pred tem pa je vodil preiskave skorumpiranih politikov na ministrstvu v Washingtonu.

Preiskavo je doslej vodilo ministrstvo za pravosodje, vendar pa je Trump v torek napovedal svojo predsedniško kampanjo za leto 2024 in ob dejstvu, da je nanjo namignil tudi Biden, je Garland zadevo predal neodvisnemu tožilcu. Ta ima širok mandat in lahko preganja tudi druga kazniva dejanja, na katera bi lahko naletel med preiskavo. Sporočil je, da bo svoje delo opravljal profesionalno in hitro brez zavlačevanja.

Se skuša zaščititi pred pregonom?

Ameriški politični analitiki menijo, da je Trump pohitel z najavo predsedniške kampanje v upanju, da se bo s tem zaščitil pred kazenskim pregonom pravosodnega ministrstva. Garland se je kredibilnim obtožbam o politizaciji preiskave izognil tako, da jo je predel neodvisnemu tožilcu.

S strani vodilnih republikanskih politikov v ZDA uvodoma ni bilo dosti ostrih odzivov na Garlandov ukrep. Po vmesnih volitvah 8. novembra, ko se niso uresničile napovedi o velikih republikanskih zmagah, večina analitikov meni, da si vodstvo stranke potiho želi uspešnega pregona Trumpa, ker z njim na čelu stranke ne vidijo prihodnosti, sami pa si ga zaradi volilne baze ne upajo kritizirati.

Trumpu se kmalu v New Yorku obeta nova resna tožba. Pisateljica E. Jean Carroll ga bo po državnem zakonu civilno tožila zaradi spolnega napada pred desetletji. New York je za takšne zločine odpravil zastaralni rok za civilne tožbe. Carroll ga je že obtožila spolnega napada, nakar jo je označil za lažnivko, zaradi česar ga na zveznem sodišču toži zaradi obrekovanja.