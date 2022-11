Na drugi strani je drugi slovenski košarkar Vlatko Čančar zbral osem točk in skok v 23 minutah. Košarkarji Chicago Bulls so izgubili s 107:108 doma proti Orlandu Magic, za gostitelje je Goran Dragić v 16 minutah zadel le en prosti met ob štirih podajah in dveh skokih.

Dončić je proti Denverju 65 sekund po začetku zadnje četrtine na svoji 278. tekmi v NBA dosegel deseti skok in spravil na noge gledalce, saj je postal šele drugi triindvajsetletnik, ki je dosegel 50 trojnih dvojčkov v NBA poleg Oscarja Robertsonona, ki je to zmogel na 111. tekmi in je bil tedaj 221 dni mlajši od slovenskega zvezdnika. Ta je sedaj drugi najhitrejši, ki mu je uspelo priti do številke petdeset, za eno tekmo je prehitel legendarnega Magica Johnsona (279).

Na novo piše knjige rekordov

»Super je,« je dejal Dončić. »Občutek je neverjeten. Resnično sem vesel, da sem tukaj in to počnem, ampak zmaga je še vedno zmaga,« je dodal 23-letni Ljubljančan.

»Lepo, impresivno. Že piše na novo knjige rekordov,« pa je bil komentar trenerja Dallasa Jasona Kidda, ki je v svoji igralski karieri dosegel 107 trojnih dvojčkov. »Kar 'cool' je biti drugi najhitrejši, ki je dosegel 50 trojnih dvojčkov. Oscar je bil prav poseben. To, da si tam takoj za Oscarjem, zgolj dokazuje, kako dober je.«

Dončićeva nova izjemna predstava proti Denverju je pomenila, da je slovenski reprezentant še 25. dosegel najmanj 30 točk in hkrati v statistiko tekme vpisal trojnega dvojčka, s čimer se je zavihtel na peto mesto v analih lige za Robertsonom (106), Russellom Westbrookom (48), LeBronom Jamesom (37) in Jamesom Hardnom.

Vodilni strelec v NBA

Dončić še naprej ostaja vodilni strelec lige NBA v tej sezoni s povprečjem 34,4 točke na tekmo. V tej sezoni je odigral 14 tekem, na katerih je vknjižil štiri trojne dvojčke s 30 točkami. S povprečjem 8,1 asistence na tekmo pa je Dončić peti najboljši v ligi. Prav tako je odličen v statistični kategoriji ukradenih žog, s povprečjem dveh ukradenih žog na tekmo v tej sezoni si deli drugo mesto s Dejountejem Murrayjem (Atlanta), na vrh v tej kategoriji je O. G. Aunoby (Toronto) s povprečjem 2,5 ukradene žoge na tekmo.

V Salt Lake Cityju je Lauri Markkanen dosegel rekord kariere, ko je prvič v ligi NBA vpisal 38 točk. Dosegel je tudi neverjetni koš 38,5 sekunde koncem za preobrat in tesno zmago Utah Jazz proti Phoenix Suns, kljub izjemnemu večeru zvezdnika sonc Devina Bookerja, ki je tekmo končal z 49 točkami, a je v zadnji četrtini zadel zgolj dva prosta meta ter zadnji koš ob zvoku sirene za 133:134.

Košarkarji Cleveland Cavaliers so na krilih 41 točk Dariusa Garlanda v drugem podaljšku le strli Charlotte Hornets s 132:122 ter prekinili niz petih porazov.

Košarkarji Boston Celtics so tudi v New Orleansu nadaljevali zmagoviti niz z deveto zaporedno zmago za najboljše povprečje zmag in porazov v ligi v tej sezoni 13:3. Domače pelikane so premagali s 117:109.