Uvodnih 16 tekem se nam obeta do prihodnjega četrtka, začenši s srečanjem Katar – Ekvador, o katerem so predvsem angleški viri že spravili v obtok informacijo, da so Katarci poskusili tekmo kupiti. Pred štirimi leti sta ekipi odigrali prijateljsko tekmo, v kateri so Katarci zmagali 4:3, slej ko prej gre gole na obeh straneh pričakovati tudi v uvodni tekmi, kvota za takšno stavo je 2,00.

Slišati je opozorila, da bi zaradi specifičnih podnebnih razmer utegnile presenetiti arabske oziroma afriške ekipe, koliko so te napovedi utemeljene, bo pokazala že ponedeljkova tekma med Anglijo in Iranom, v kateri gre vseeno zaupati Albionu in odigrati vsaj 1,33 na njihovo zmago. Angleška prva liga je v polnem teku, igralci so v formi, preračunanost nogometne scene, da torej cene igralcev ustrezajo njihovi kakovosti, se pa še nikdar ni zdela točnejša. In to se zdi osnovna predpostavka tudi v primeru drugih ekip, katerih igralci igrajo v najpomembnejših ligah. Da so v boljši formi kot na katerem koli prvenstvu pred tem, kar navaja na idejo, da bi to lahko bilo dolgočasno prvenstvo osnovnih favoritov. V prvem stavniškem tednu bi to moralo pomeniti vsaj zmago Anglije proti Iranu, Nizozemske proti Senegalu brez Sadia Manea v napadu, Argentine proti Savdski Arabiji, ki je v napadu lahkotno hitra in bi se ji lahko posrečil gol, Nemčije proti Japonski in seveda Portugalske proti Gani. Druge tekme, vključno z 1,45 vredno zmago Danske nad Tunizijo ali Belgije nad pregovorno trdo Kanado, se zdijo manj gotove.

Za naš sentiment verjetno bolj zanimiva tekma je Srbija – Brazilija v četrtek. Kar nekaj omemb tekme Jugoslavija – Brazilija 0:0 iz leta 1974 je bilo zaznati minule dni in verjetno res ni pričakovati večjega števila golov.