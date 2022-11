Potem ko sta si Novak Đoković in Casper Ruud zagotovila prvi mesti v skupinskem delu tekmovanja že po prvih dveh dvobojih, se je Tylor Fritz reševal v odločilnem dvoboju s Felixom Augerjem - Aliassimom. Dvoboj je trajal skoraj tri ure, Američan pa je napredoval v svoj prvi polfinale na sklepnih teniških mastersih. »To je bil eden mojih najtežjih dvobojev v karieri. V dvoboju sem psihološko nihal, a sem ostal zbran v najtežjih trenutkih. Uprizoril sem eno najboljših iger letos, zato sem zelo vesel napredovanja v polfinale,« je pojasnil Tylor Fritz, po letu 2018 in Johnu Isnerju prvi Američan na sklepnem sklepnem teniškem mastersu.

Z dvignjeno glavo se je od Torina poslovil Rafael Nadal. Španec je namreč doživel štiri zaporedne poraze, zadnja dva pa sta mu zaprla vrata polfinala v Torinu. Kljub temu je ostal zbran do konca in premagal Casperja Ruuda. »Potreboval sem to zmago. Trdo sem treniral. Čutil sem pomanjkanje dvobojev na najvišji ravni. Sezono sem sklenil s pozitivnimi občutki in to veliko šteje,« je optimističen Rafael Nadal.

Podobno kot Nadal je želel z zmago končati sezono tudi Daniil Medvedjev. Danes popoldne se je pomeril z Novakom Đokovićem, ne glede na razplet dvoboja pa bi se Rus poslovil od nadaljnjega tekmovanja, saj je oba skupinska dvoboja proti Stefanosu Cicipasu in Andreju Rubljovu izgubil v podaljšani igri odločilnega niza. Neverjetno, a resnično je, da je Medvedjev doživel podoben scenarij tudi proti Srbu, s katerim sta igrala več kot tri ure. Rus je na vsakem dvoboju odigral po dve podaljšani igri, prvo je vselej dobil, odločilno pa izgubil. Rus je v tretjem nizu pri vodstvu s 5:4 serviral za zmago, a se Đoković ni predal in je napredoval v polfinale kot edini neporažen igralec. Tako je še vedno v igri za rekordni zaslužek. Če bo namreč šestič v karieri osvojil sklepni masters najboljše osmerice, bo prejel neverjetnih 4 milijone in 740.300 ameriških dolarjev. Jutri se bo v polfinalu Srb pomeril proti Tylorju Fritzu. Zanimivo je, da se igralca doslej nista pomerila še nikoli.