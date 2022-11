Liffe: Soočenje z osebnimi stiskami

Tudi naš zadnji nabor kratkih kritik filmov potrjuje, da na letošnjem ljubljanskem festivalu ni manjkalo drznih in izvirnih filmov. Od triurne kritike postkolonializma in apokaliptične grožnje v Pacifikciji Alberta Serre do hvalnice prijateljstvu v drami Neustavljivi Anaïs Volpé, meditativnega filma ceste Ravnine Davida Easteala in filma o pedofiliji Šparta Ulricha Seidla.