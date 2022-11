Danske rokometašice so si po zmagi nad Črnogorkami prve priigrale najbolj prestižno tekmo v Stožicah. V nedeljo bodo proti zmagovalkam drugega polfinalnega dvoboja med Francozinjami in Norvežankami naskakovale svojo četrto zlato kolajno na celinskih tekmovanjih. Pred tem so zmagale v Nemčiji 1994 ter na dveh domačih evropskih prvenstvih v letih 1996 in 2002, na finalnem obračunu na Madžarskem 2004 pa so v finalu morale priznati premoč Norvežankam.

Igralke iz Hamletove dežele so le v uvodih prvega in drugega polčasa imele težave s Črnogorkami. V prvi polovici tekme so pri zaostanku 3:6 nato povsem zagospodarile na igrišču in se na veliki odmor odpravile s prednostjo štirih golov (14:10). Druga polovice tekme je bila preslikava prvega. Sprva so blestele Črnogorke, ki so v 37. minuti tekmice ujele in izenačile na 14:14, a nato je danski »rokometni stroj« znova dosegel pravo delovno temperaturo za preboj v veliki finale.

Pri Dankah sta bili najbolj učinkoviti Emma Friis s sedmimi in Mia Hojlund s šestimi goli, pri Črnogorkah pa sta Đurđina Jauković in Itana Grbić dosegli po sedem zadetkov.

Statistika

* Dvorana Stožice, gledalcev 3600, sodnika: Igor in Aleksej Covalciuc (oba Moldavija).

* Danska: Toft, Reinhardt, S. Iversen, Ann. Hansen 2, Heindahl 1, Tranborg 3, And. Hansen, Jörgensen 2, Jensen Ostregaard 2, Vinter Burgaard 2, Petersen, Hojlund 6, Friis 7 (1), R. Iversen 1, Halilčević, Moller 1 (1).

* Črna gora: Rajčić, Batinović, Radičević 3 (1), Kadović, Jauković 7, Pletikosić 1, Godec, Bulatović, Malović 1, Čorović, Brnović 1, Alivodić, Raičević 2, Pavičević 1, Kepić, Grbić 7.

* Sedemmetrovke: Danska 4 (2), Črna gora 1 (1).

* Izključitve: Danska 10, Črna gora 8 minut.