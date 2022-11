Katar v svetovnem nogometnem prvenstvu vidi priložnost za promocijo države, ki se želi preusmeriti v luksuzni turizem in druge petične dejavnosti. V ta namen so v zadnjih 12 letih za infrastrukturo namenili vrtoglavih 220 milijard dolarjev, kar zajema nove hotele, razširitev mednarodnega letališča Hamad, nove ceste in parke, celo gradnjo novega mesta Lusail City. (Foto: REUTERS)