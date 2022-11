Kranj. Odprtje novih prostorov za izvajanje dnevnega varstva starejših na Planini, ki jih je Mestna občina Kranj (MOK) brezplačno predala v uporabo Domu upokojencev Kranj (DUK), je velika pridobitev za starejše občane Kranja. V obnovljeni stavbi nekdanje Mercatorjeve trgovine, ki jo je MOK pred dvema letoma kupil in obnovil s pomočjo evropskih sredstev, so pridobili dodatne zmogljivosti za potrebe dnevnega varstva za starejše, ki ne potrebujejo celodnevne oskrbe, ampak organizirano obliko bivanja, pomoč ali nadzor za določeno število ur na dan. Center, v katerem manjka še kuhinja, bo predvidoma zaživel konec leta, ko bo ponujal prostor za trideset uporabnikov iz MOK in občine Šenčur. Ti bodo lahko vključeni v vse dejavnosti, ki jih sicer omogoča DUK svojim stanovalcem, poudarek bo na pestrem družabnem življenju in aktivnostih, ki prispevajo k vitalnosti in dobremu počutju starejših.

»Uporabnikom bodo na voljo trije dnevni obroki, zdravstvene storitve, ki jih potrebujejo, in animacija. Veliko se bo dogajalo, imeli bomo gospodinjske aktivnosti, družabne igre, pomnjenje spomina, tematske delavnice. Veseli me, da bodo lahko občani prihajali na samostojno lokacijo, kjer ni stigme oziroma pridiha doma, in bodo del našega vsakdana v urbanem okolju. Zaradi bližine vrtca in šole bomo lahko širili medgeneracijsko sodelovanje,« se je novih, sodobno opremljenih prostorov razveselila direktorica DUK Nadja Gantar.

V pričakovanju novega doma na Zlatem polju

Storitev dnevnega varstva, ki ga sicer v kranjskem domu upokojencev, kjer bodo prihodnje leto zaznamovali 50. obletnico delovanja, že izvajajo za 33 uporabnikov, stane 22 evrov. »Mnogi si jo težko privoščijo, kar je povezano tudi z vključitvijo v dom, zato si želimo, da bo nekoč tako kot pomoč na domu tudi storitev dnevnega varstva starejših sofinancirana iz proračuna,« se nadeja Gantarjeva, ki komaj čaka, da bo v novih prostorih zadišalo po kavi in božičnih piškotih. Za potrebe delovanja nove lokacije so na novo zaposlili delovnega inštruktorja in medinsko sestro. Pričakujejo, da se bodo zmogljivosti hitro zapolnile, saj so v kranjski občini velike potrebe po dnevnem varstvu starejših, naraščajo pa tudi potrebe po institucionalnem varstvu. V DUK imajo denimo trenutno 214 stanovalcev in 775 aktivnih prošenj za sprejem v dom. Tudi zato bo ena največjih investicij v kranjski prestolnici v prihodnje gradnja novega doma za upokojence na občinskem zemljišču na Zlatem polju.