»V veliki meri po zaslugi tega 'neuporabnega avtomobila' je bilo na Hrvaškem ustvarjenih 2000 delovnih mest (več kot tisoč inženirjev), privabljenih 830 milijonov evrov kapitala najboljših svetovnih investitorjev in več kot 400 tujih strokovnjakov (večinoma iz Velike Britanije, Italije in Nemčije) s takšnim znanjem, kot ga tukaj ni. V Zagreb dobesedno vsak dan prihajajo delegacije avtomobilskih proizvajalcev – samo danes so tu štiri, dve nemški, po ena italijanska in britanska,« je pojasnil. Obenem je zapisal še, da je kampus, razvojno-raziskovalni center, ki se razteza na 100.000 kvadratnih metrih, vanj pa je bilo vloženih več kot 200 milijonov evrov, zaseden, saj so vsi prostori v njem že rezervirani za projekte. Razkril je tudi, da razmišljajo o še enem kampusu, ki bo nekajkrat večji. »Da, zamudili smo roke in nekatere stvari trajajo dlje, kot je bilo pričakovano, a takšne stvari se ne zgodijo čez noč. Od kockice in prvega zaposlenega je minilo že 11 let – mislim, da niti ni tako hudo. Za druge me ne zanima – sovražite in pljuvajte, kolikor hočete. Jaz sem ponosen na to ekipo, ki je z ogromnim trudom, delom in znanjem naredila čudež. Pa smo šele začeli,« je sklenil.