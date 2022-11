Brendana Fraserja na Zlatih globusih ne bo zaradi otipavanja

Igralec Brendan Fraser je dejal, da ga ne bo na podelitev zlatih globusov prihodnje leto. Zlati globusi so se zvezdniku, najbolj znanemu po vlogi iz filmov franšize Mumija in nekaterih komedijah, zamerili leta 2003, ko ga je Philip Berk, nekdanji šef zveze združenja tujih dopisnikov v Hollywoodu, organizator Zlatih globusov, zgrabil za zadnjico. Fraser je Berka obtožil napada leta 2018, kot je povedal, pa se je zaradi dogodka potegnil vase in se umaknil. Zveza je potrdila, da se je Berk neprimerno dotaknil Fraserja, a ne v seksualnem smislu, ampak v šali, s čimer se igralec, ki to sezono velja za velikega favorita za oskarja za glavno moško vlogo v filmu Kit Darrena Aronofskega, absolutno ne strinja.