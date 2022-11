Donald Trump priznal, da njegovi ženi Melanii v Beli hiši ni bilo lahko

Donald Trump je med predstavitvijo predsedniške kampanje na svojem posestvu Mar-a-Lago v Palm Beachu na Floridi, potem ko je objavil kandidaturo za predsednika ZDA na naslednjih volitvah, povedal tudi nekaj o tem, kako je njegovo predsednikovanje doživljala soproga Melania Trump. Dejal je, da ji v Beli hiši ni bilo lahko. »To ni bilo veselje za našo veliko prvo damo. To ni bilo ugodno potovanje. Večkrat sem prišel domov, ona pa je rekla, da sem videti jezen in vznemirjen. Rekel sem ji, naj me pusti pri miru. Ni bilo najlažje, a bila je sijajna prva dama in ljudje jo imajo radi,« je povedal po poročanju medijev. Obenem je omenil še sina Erica, ki je po njegovih besedah dobil »več pozivov na sodišče kot kdor koli v zgodovini države«.