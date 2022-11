Nekdaj uspešna novinarka, danes španska kraljica na obisku na Hrvaškem

V Zagrebu sta bila v sredo in četrtek na obisku španski kralj Filip VI. in kraljica Letizia. Kot prva sta ju sprejela hrvaški predsednik Zoran Milanović in njegova žena Sanja Musić Milanović, ki je kraljici poklonila privlačno darilo: uhane, ki jih je monarhinja nosila že takoj naslednji dan. V uradu predsednika so pojasnili, da je hrvaška prva dama španski kraljici poklonila barbanske uhane barbanski rančin, ta pa se je Hrvaški poklonila že prej, saj je za eno od slovesnosti izbrala obleko in črn plašč hrvaške blagovne znamke Varteks. Isto kombinacijo je nosila tudi na spominski slovesnosti ob smrti princa Filipa, vojvode Edinburškega, minulo leto.