Bojan Prašnikar, predsednik Združenja nogometnih trenerjev Slovenije: Trenutno ni nobenega selektorja s karizmo

Jutri se bo s tekmo med Katarjem in Ekvadorjem (ob 17. uri) začelo 22. svetovno prvenstvo v nogometu. Med tistimi, ki ga bodo pozorno spremljali, bo tudi 69-letni Bojan Prašnikar iz Šmartnega ob Paki, eden najbolj izkušenih in trofejnih slovenskih trenerjev. V treh različnih obdobjih je vodil reprezentanco Slovenije, bil je trener sedmih slovenskih klubov (Olimpija trikrat, Maribor, Rudar Velenje in Mura po dvakrat ter Elkroj, Celje in Primorje), v tujini pa Limassola na Cipru in Cottbusa v elitni nemški bundesligi, kjer je premagal tudi sloviti Bayern. Največje uspehe je dosegel z Mariborom, s katerim je osvojil štiri naslove slovenskega prvaka, dva slovenska pokala in leta 1999 dosegel zgodovinski uspeh s prvo uvrstitvijo v skupinski del lige prvakov. Letos spomladi je postal predsednik Združenja nogometnih trenerjev Slovenije (ZNTS) in se zagnano lotil dela, ki ga ima obilo.