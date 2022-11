Prihajajoče svetovno prvenstvo v Katarju, ki bo prvo v zgodovini med klubsko sezono, bodo, kot vsako do zdaj, krojile tudi poškodbe, ki lahko med turnirjem močno vplivajo na končno uvrstitev posamezne izbrane vrste. Zdravstvene težave so nekaterim znanim nogometnim imenom že vnaprej odvzele možnosti potovanja v Katar. Med njimi so denimo Presnel Kimpembe, Paul Pogba, N'Golo Kante, Mike Maignan (vsi Francija), Timo Werner, Marco Reus, Florian Wirtz (vsi Nemčija), Diogo Jota (Portugalska), Georginio Wijnaldum (Nizozemska), Alexis Saelemaekers (Belgija), Diego Carlos, Arthur Melo (oba Brazilija), Ben Chilwell, Reece James (oba Anglija), Jesus Corona (Mehika), Giovani Lo Celso (Argentina) in Amine Harit (Maroko). V zadnjem trenutku pa so med pripravami odpadli še štirje nogometaši.

Nov udarec je prejela argentinska reprezentanca, ki jo strokovnjaki uvrščajo med glavne favorite za osvojitev naslova svetovnega prvaka. Tamkajšnja nogometna zveza je namreč sporočila, da sta Joaquin Correa (Inter) in Nicolas Gonzalez (Fiorentina) zaradi poškodb odpadla s seznama selektorja Lionela Scalonija. »Nicolas Gonzalez je med treningom utrpel poškodbo mišice in ne bo nastopil v Katarju. Namesto njega smo v moštvo vpoklicali Angela Correo. Zaradi zdravstvenih težav ne bo na voljo niti Joaquin Correa,« so v uradnem sporočilu zapisali pri Nogometni zvezi Argentine. Selektor Scaloni sicer ne more biti povsem miren tudi zaradi stanja Christiana Romera, Alejandra Gomeza in Paula Dybale. Omenjena trojica se je v zadnjem času ubadala s poškodbami, nihče od njih pa ni nastopil na pripravljalnem obračunu proti Združenim arabskim emiratom, ki so ga Lionel Messi in soigralci dobili s 5:0.

Med kratkimi pripravami na mundial se je poškodoval tudi francoski reprezentant Christopher Nkunku. Ob trku z Eduardom Camavingo na zadnjem treningu pred potjo v Katar je nastradala njegova leva noga. Selektor Francije Didier Deschamps je kot zamenjavo za nogometaša Leipziga vpoklical Randala Koloja Muanija. Nkunku je sicer v letošnji sezoni najboljši strelec nemškega prvenstva, na dozdajšnjih 15 tekmah je zabil 12 golov. Še najmanj presenetljiva je odsotnost glavnega zvezdnika senegalske reprezentance Sadija Maneja. Tridesetletni napadalec Bayerna si je desno nogo poškodoval 8. novembra na tekmi proti Werderju. Senegal ga je kljub temu uvrstil na seznam potnikov v Katar in upal, da bo izpustil le prvo tekmo proti Nizozemski. »Magnetna resonanca nemudoma po poškodbi je nakazovala, da bi celjenje lahko potekalo hitro. A nova, ki smo jo naredili v četrtek, tega žal ni potrdila. Mane je moral na operacijo, ki je bila uspešna,« so sporočili iz Nogometne zveze Senegala.