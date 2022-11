Brexitska pravljica brez srečnega konca

Kolikokrat je Jeremy Hunt, četrti letošnji britanski konservativni finančni minister, v četrtek v enourni razlagi novega proračuna, ki prinaša največje znižanje življenjske ravni Otočanov po letu 1956, omenil brexit? Niti enkrat. Zakaj ne? Ker dobro ve, da je brexitska pravljica kriva za to, da je britanska ekonomija v veliko večji godlji, kot so po covidu in vojni v Ukrajini ekonomije z Britanijo primerljivih držav.