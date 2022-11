Čas je, da snamemo maske in se soočimo s kriznim dejstvom pomanjkanja zdravnikov (in tudi negovalnega kadra!). Da razumemo, da zdravstvo ne more biti več poligon nabiranja političnih točk in tekmovanja ene politične strukture z drugo, posebej ne pred volitvami. Čas je, da vsi končno doumemo, da je naša ključna vloga poskrbeti za paciente in za zdravje državljanov. Vse naše sile morajo biti družbeno usmerjene v to. To ni čas za iskanje krivcev za dosedanje (ne)ukrepanje in sedanje razmere, ampak čas za konstruktivno poslušanje, sodelovanje, uvajanje izboljšav in administrativnega razbremenjevanja zdravstvenega kadra.

Da bo čez deset let lahko drugače. Ko tudi še ne bo toliko družinskih zdravnikov, kolikor bi jih potrebovali.