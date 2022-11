Na naslovnici knjige je fotografija Zlatka Zahovića in Mirana Pavlina, ki boksarsko stisnjenih pesti slavita uvrstitev na evropsko prvenstvo po tekmi v Kijevu 17. novembra 1999, kar pomeni, da se je predstavitev knjige zgodila na obletnico tega dogodka; da naslov pesniške zbirke izhaja iz izjave boksarja, pa ne more čuditi. Boksarji so dokazano povezani s poezijo, od Marjana Beneša, pokojnega evropskega boksarskega prvaka iz Banjaluke, ki je bil obenem pesnik, prek Mateja Parlova, prav tako že pokojnega svetovnega boksarskega prvaka, ki je znal na pamet približno tisoč pesmi, do Vitomila Zupana, slovenskega literata, ki je bil obenem boksar.

Razumljivo je največja atrakcija zbirke šest pesmi Roka Petroviča, pokojnega smučarskega prvaka, ki je obče znano odstopal od utrjenih predstav in prevladujočega življenjskega sloga športnikov, tako tudi smučarjev, v to odstopanje pa sodi tudi njegovo zanimanje za literaturo oziroma pisanje poezije.