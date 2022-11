Da je s klicem na 112 sprožil gasilsko vajo za vsa društva v občini, je Roman Leljak javnost sam obvestil z objavo na družbenem omrežju Facebook 8. novembra ob 9.20. To je manj kot eno uro po tistem, ko je po lastnih navedbah klical na 112. V objavi je zapisal, da je bil o vaji obveščen samo »komandir policije«, ter navedel, kako hitro so se na poziv odzvala posamezna gasilska društva. Ob tem je gasilcem čestital za pripravljenost in humanitarno delo, občanom pa se opravičil za vznemirjanje. V objavi so dodane tudi fotografije, ki med drugim prikazujejo zadimljeno območje ob Vili Marija v Radencih.

Po informacijah pomurskega Vestnika, ki je o tem prvi poročal, Gasilska zveza Radenci o domnevni vaji, ki jo je sprožil župan, ni bila obveščena in tako gasilci, ko so prejeli poziv, niso mogli vedeti, da gre za vajo. Po podatkih poveljnika Gasilske zveze Radenci Borisa Ivaniča se je na klic odzvalo 35 gasilcev, od teh je bilo 11 takih, ki so bili takrat v službi, a so vseeno odšli na intervencijo. Eno od gasilskih društev je zaradi prekoračitve hitrosti med vožnjo na intervencijo prejelo od policije obvestilo o prekršku, je še poročal Vestnik.

Na Policijski upravi Murska Sobota so danes za STA potrdili, da policisti preverjajo morebiten sum storitve kaznivega dejanja zlorabe znamenj za pomoč in nevarnost, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti. O tem je obveščena tudi okrožna državna tožilka, ki usmerja postopek. O ugotovitvah bodo policisti po vseh zbranih obvestilih obvestili Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti. Na vprašanje, ali drži, da je bila policijska postaja o vaji vnaprej obveščena, pa so na Policijski upravi Murska Sobota odgovorili, da je bil »v tem primeru sprožen notranjevarnostni postopek«.

Društvom, ki so se v polni sestavi odzvala na vajo, bodo namenili 1000 evrov

Leljak, sicer eden od dveh kandidatov za župana Radencev na nedeljskih lokalnih volitvah, je danes v pisnem odzivu za STA zapisal, da občina ni organizirala lažne gasilske vaje in da je bila »enodnevna taktična vaja« izvedena v skladu s postopkom, določenim v zakonu. Zatrdil je še, da je bila o vsebini vaje pet dni prej obveščena policijska postaja. »Alarmiranje se je v skladu z elaboratom izvedlo preko Regijskega centra za obveščanje po poslanem telefonskem klicu, v katerem se mora jasno navesti, da se aktivirajo samo gasilska društva v Občini Radenci,« je zapisal Leljak.

Dodal je, da je bil točno tako tudi sprožen telefonski klic, da so bili tako obveščeni tudi gasilci in da regijski gasilci niso bili aktivirani. Zagotovil je tudi, da bodo v skladu z dogovorom vsem društvom, ki so se »v polni sestavi« odzvala na taktično vajo, povrnjeni stroški v višini 1000 evrov ter da so bili gasilci o tem obveščeni na vaji. Leljak je v odgovoru še zapisal, da je občina iz občinskega proračuna v njegovem mandatu gasilska društva financirala v skupni višini skoraj 300.000 evrov. »Dovoljeno nam je, da v skladu zakonom in statutom postopamo,« je zapisal. V občini je sedem gasilskih društev, šest jih je po Leljakovih besedah vajo opravilo z odliko, eno pa je na vajo poslalo »samo avto s šoferjem«.

Gasilci: Župani morajo upoštevati veljaven pravilnik

Leljak trdi, da je policijska preiskava dogodka končana in da ni znakov kaznivega dejanja. A na Policijski upravi Murska Sobota so za STA danes to zanikali in navedli, da policijska preiskava še poteka. Vaje na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se pripravijo in izvedejo na podlagi področnega pravilnika, prav tako je Uprava RS za zaščito in reševanje izdala smernice za pripravo in izvedbo vaj, je za STA v pisnem odgovoru spomnil poveljnik Gasilske zveze Slovenije Franci Petek.

Glede na to so vaje lahko napovedane ali nenapovedane, treba pa je pripraviti načrt vaje in ustrezno seznaniti vse sodelujoče, prav tako je vajo treba vsaj 24 ur pred izvedbo javiti pristojnemu regijskemu centru za obveščanje, za kar gasilske enote uporabljajo dogovorjen obrazec, je zapisal Petek.

»Vsekakor imajo župani kot odgovorni za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v lokalni skupnosti pravico do preverjanja sil za zaščito in reševanje, vendar pa morajo pri tem upoštevati veljaven pravilnik. Načrt vaje na nivoju lokalne skupnosti se pripravi v sodelovanju z občinskim poveljstvoma ali poveljstvom gasilske zveze,« je še zapisal Petek, ki sicer v pisnem odzivu konkretnega primera ni komentiral.