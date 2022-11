Preiskovalci so našli sledove eksplozije na mestu, kjer je bil septembra poškodovan plinovod Severni tok, ki pod Baltskim morjem teče od Rusije do Nemčije. To je bila »velika sabotaža«, je v sporočilu zapisalo švedsko tožilstvo, »analiza je pokazala sledi eksploziva na nekaj tujih predmetih, ki smo jih našli«. Dodali so, da bodo nadaljevali preiskavo, da bi ocenili, ali je mogoče identificirati odgovorne, in pozvali k potrpežljivosti. Niso pa hoteli odgovoriti na vprašanje, kateri eksploziv je bil uporabljen. Rusija je danes sporočila, da bo najprej počakala na končno oceno škode, preden se odloči, ali bo plinovod sploh popravljala. Rusko obrambno ministrstvo je že pred tem za povzročitev eksplozije obtožilo britansko vojno mornarico, ki to zanika.

Danski in švedski strokovnjaki preiskujejo skupno štiri velike luknje v plinovodih Severni tok 1 in 2, ki sta postala predmet napetosti ob ukrajinski vojni zaradi vprašanja, ali naj Evropa ustavi nakup ruskega plina prek njiju. Sporna pa sta bila za ZDA in nekatere evropske države že prej.