Ameriška vlada je ocenila, da savdski kronski princ in premier Mohamed bin Salman uživa imuniteto v sodnem procesu, ki ga je proti njemu v ZDA sprožila bivša zaročenka umorjenega novinarja Džamala Hašokdžija Hatice Cengiz. Ko je izvedela za odločitev ameriške vlade, se je odzvala z besedami: »Džamal je še enkrat umrl.«

Hašokdžija so savdski agenti ubili in razkosali na savdskem konzulatu v Carigradu leta 2018, dogajanje pa je prišlo na dan zaradi turškega prisluškovanja poslopju. Ameriški obveščevalci ocenjujejo, da je bin Salman vpleten v umor Hašokdžija. Ta je kronskega princa v svojih prispevkih, tudi za Washington Post, kritiziral ter se zavzemal za človekove pravice. Bin Salman vpletenost zanika, prevzel pa je objektivno odgovornost za umor.

»Z vsebino to nima nič«

Ameriško pravosodno ministrstvo je v dokumentu, ki ga je predložilo sodišču, zapisalo, da »je doktrina imunitete državnega voditelja v mednarodnem običajnem pravu trdno uveljavljena«. Podobno je sporočila Bela hiša in dodala, da priznanje imunitete »nima nič opraviti z vsebino samega primera«.

Bin Salman je sicer dejanski voditelj Savdske Arabije, ne pa tudi uradni – to je njegov oče kralj Salman. Ameriško pravosodno ministrstvo je pri sklicevanju na imuniteto državnih voditeljev tako očitno mislilo na to, da je bin Salman predsednik savdske vlade. To je postal 27. septembra letos in to ni običajno, saj je predsednik savdske vlade običajno kralj.

O tem, ali bo imuniteto priznalo, bo odločilo zvezno sodišče v Washingtonu, ki vodi primer. New York Times navaja, da ameriška vlada ni bila obvezna sodišču podati mnenja.

Bidnov obrat

Predsednik Joe Biden je pred izvolitvijo leta 2020 v kampanji obljubljal, da bo zaradi umora Hašokdžija iz bin Salmana naredil izobčenca. Po izvolitvi je lani umaknil oznako zaupno z dokumenta obveščevalnih služb, kjer je zapisano, da je bil Mohamed bin Salman vpleten v umor novinarja. Zlasti po izbruhu energetske krize pa je Biden spremenil politiko in v Savdski Arabiji iskal zaveznika za povečanje črpanja nafte ter posledično padca cen. Julija letos je obiskal Riad in se sestal z bin Salmanom, potem pa prejšnji mesec doživel neljubo presenečenje, ko je Savdska Arabija kot neformalna voditeljica skupine OPEC (Organizacija držav izvoznic nafte) podprla zmanjšanje črpanja. To je v Washingtonu povzročilo silovito razburjenje in zahteve nekaterih kongresnikov, naj ZDA Riadu prenehajo prodajati izpopolnjeno orožje.

Preprečiti usmeritev na Vzhod

»Podelitev imunitete bo bin Salmanu poslala jasen signal, da lahko nadaljuje z uveljavljanjem nacionalnih interesov Savdske Arabije brez kompromisov, tudi če so v nasprotju s temeljnimi interesi Združenih držav,« ocenjuje Cinzia Bianco iz Evropskega sveta za zunanje zadeve. Sarah Lee Whitson iz organizacije Demokracija za arabski svet zdaj meni, da je »več kot ironično«, da je bin Salmanu imuniteto podelil Biden, ki je sam zagotavljal Američanom, da bo storil vse v svoji moči, da bo klican na odgovornost. Andreas Krieg, profesor na Kraljevem kolidžu v Londonu, pa ocenjuje, da se v Washingtonu zavedajo, da ima Savdska Arabija zaradi velikega tekmovanja Rusije, Kitajske in ZDA tudi druge opcije. »Nadaljnje obračanje Savdijcev na Vzhod hočejo preprečiti za vsako ceno,« pravi. x agencije