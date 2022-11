Belgijci z neuspešno generalko, Srbi visoko ugnali Bahrajn

Nekatere nogometne reprezentance, ki bodo v naslednjih dneh začele nastope na svetovnem prvenstvu v Katarju, so danes odigrale še zadnje pripravljalne tekme. Do zmage so prišli Srbi, ki so bili s 5:1 boljši od Bahrajna. Belgijci so z 1:2 izgubili proti Egiptu, Kamerunci pa so se s Panamo razšli brez zmagovalca (1:1).