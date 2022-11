Obsodili so jo »zaradi potovanja na sirsko konfliktno območje brez dovoljenja danske države« in ker je spodbujala dejavnosti skrajne islamistične organizacije Islamska država kot gospodinja in soproga moškega, ki je bil aktiven v tej organizaciji, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Tožilstvo se lahko v 14 dneh pritoži na obsodbo.

Tri ženske in njihovih 14 otrok so oktobra 2021 pripeljali nazaj na Dansko iz kurdskega centra za pridržanje na severovzhodu Sirije. Vse tri povratnice so obtožili spodbujanja terorizma.