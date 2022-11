(Nedeljski dnevnik) Slovenci po svetu: Uška Faal iz Gambije, dežele, polne nepredvidljivosti

Domžalčanka Urška Faal se je iz Egipta, kjer je delala pet let v turizmu in pri lokalnem časopisu, v majhno obmorsko državo na zahodu Afrike preselila pred devetimi leti. Da bo živela v Afriki, si je želela že od otroštva, »česar niti ne morem natančno razložiti, tako sem čutila«. In zdaj, ko z možem Gambijcem in dvema hčerkama živi na afriški celini, kjer se gibljejo tudi v izrazito mednarodnem okolju, veliko je namreč priseljencev iz Evrope, Amerike, Indije, Libanona, Šrilanke, s Kube in iz drugih afriških držav, poudarja, kakšen dar je biti obdan s toliko kulturami in verami.