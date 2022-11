(Nedeljski dnevnik) Spet je tu sezona popustov … Pa so res tako izjemni?

Spet smo tu: november je in z njim menda bajne obljube o popustih, ugodnostih, ki naj bi jih bili ljudje deležni ob črnem petku. Problem pa je, da se je ta črni petek v zadnjem času pri nas razvlekel kar na cel mesec – v tem smislu so nekateri naši trgovci kar naprednejši od svojih kolegov na tujem. To sicer ne bi bilo nič slabega, če se ne bi malce ustrašili, da gre za bolj navidezne posebne ugodnosti. Kar želimo reči, je, da je že prav, da smo ljudje deležni nižjih cen, vprašanje pa je, ali so te res tako ugodne in nekaj posebnega, kot bi nas nekateri radi prepričali.