Ukrajina poroča o srditih spopadih z ruskimi silami v Donbasu

Ukrajinske in ruske enote so po navedbah generalštaba ukrajinske vojske vpletene v srdite spopade na območju Donbasa na vzhodu Ukrajine. Generalštab v Kijevu je danes poročal o topniškem in tankovskem obstreljevanju več vasi na tem območju.