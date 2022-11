Volilna mrzlica

Človek je žival navad in običajev. Ustrezni ritem v vsakdanjiku pozitivno vpliva na naše duševno in telesno počutje. A kaj, ko nam ga že desetletje kronično stresa jesensko obdobje. Oktober sklenemo s premikom ure in se nato še nekaj časa prebujamo prezgodaj, zatem delovno rutino presekamo s krompirjevimi počitnicami in še s tigrastim mačkom po martinovanju.