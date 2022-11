Dobra pot v ... uničenje

»Kako lep dan! Svet je lep,« sem pomislil, ko sem iz pisarne prikolesaril domov in se ozrl skozi okno. Ko jesenske barve žarijo v soncu, pozabimo, da je bilo to sončno popoldne za poznojesenski dan (rekordno?) pretoplo. V času podnebnega vrha v Egiptu ponosno ugotavljam, da s kolesarjenjem, pešačenjem, varčevanjem (z manjšo potrošnjo, kadar in kjer je mogoče), drobnimi vsakodnevnimi dejanji in trajnostnim načinom življenja prispevam k počasnejšemu zaostrovanju okoljske in podnebne krize ter k zmanjševanju energetske krize, s katero se soočamo zaradi vojne v Ukrajini.