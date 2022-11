Člani predsedstva ZVVS in člani upravnega odbora ZPVD Sever so na svoji redni in dopisni seji v začetku novembra razpravljali o predlogu Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve (ZVSO), da bi v Sloveniji še naprej imeli »samostojni muzej slovenske osamosvojitve«. Predlog podpirata politični stranki SDS in NSi, katerih vidni člani so bili med ustanovitelji in člani omenjenega združenja.

»Glede na to, da veterani vojne za Slovenijo, združeni v ZVVS in ZPVD Sever, nismo bili vključeni v kakršno koli razpravo glede potrebe po samostojnem muzeju osamosvojitve, smo dolžni slovenski javnosti jasno izraziti svoje stališče glede omenjenega predloga, predvsem zaradi tega, ker združujemo več kot 30.000 članov, od katerih nas ima priznani status vojnega veterana več kot 24.000 članov. Spodbudila pa nas je tudi izjava predsedniškega kandidata, da je za mnenje treba najprej vprašati vojne veterane. Zakaj nas torej nihče ni vprašal vsaj za naše mnenje? To je nedostojno, nespodobno, žaljivo in kaže na izključevanje velikega dela vojnih veteranov – pripadnikov Teritorialne obrambe in milice, ki so z orožjem v roki branili na plebiscitu izraženo voljo velike večine prebivalk in prebivalcev Slovenije.

Veterani, združeni v ZVVS in ZPVD Sever, si želimo, da bi bila osamosvojitev, vključno z vojno za Slovenijo, predstavljena čim bolj objektivno, na podlagi zgodovinsko ugotovljenih dejstev. Arhivsko gradivo (predmeti, dokumenti, fotografski in filmski materiali) se hrani v različnih muzejih in zasebnih zbirkah. Del tega arhiva je lahko izpostavljen izgubi ali celo njegovemu uničenju, s tem pa bi lahko nastala nepopravljiva škoda. Obdobje slovenskega osamosvajanja, ki naj bi ga Muzej slovenske osamosvojitve muzeološko predstavljal, je neločljivi del novejše slovenske zgodovine, zato po našem mnenju in oceni stroke sodi pod skupno streho Muzeja novejše zgodovine Slovenije in njegovih kustosov, muzealcev in drugih strokovnih sodelavcev.

Skrbi nas dejstvo, da je to postala, kot je izjavil predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil gospod Borut Pahor, politična odločitev, o kateri se želi pogovoriti s predsednikom vlade. O strokovnih razlogih gospod predsednik seveda ne želi govoriti, iz njegove izjave pa lahko sklepamo, da je možna popolnoma politično prikrojena razlaga prikaza dejstev v procesu osamosvajanja, kar pa nikakor ni v državotvornem in narodotvornem interesu.

Ravno zaradi takšne ugotovitve smo mnenja, da mora biti muzej osamosvojitve oddelek ali kustodiat Muzeja novejše zgodovine, ki preučuje in ohranja zgodovinsko védenje vse od razpada monarhije dalje, torej od leta 1918. Vključno z obdobjem generala Maistra in njegovo vlogo pri narodni osvoboditvi Štajerske z Mariborom (1918–1919), tigrovci, časom NOB (1941–1945) in kot krono uporništva slovenskega naroda v 20. stoletju – osamosvojitvijo Slovenije (1990–1991) skupaj z vsemi procesi demokratizacije Slovenije. S takšno odločitvijo bo tistim, za katere je lastninjenje osamosvojitve način življenja, odvzeta možnost ustvarjanja nadaljnjih delitev tudi ob takšnem zgodovinskem dejanju, kot je bila osamosvojitev Slovenije. Zgodovinska stroka naj opravi svoje delo v skladu z znanstvenimi standardi in normativi ter objektivno postavi tudi slovensko osamosvojitev v čas in prostor.

Iz izjave je razbrati, kako nekateri razlagajo pot osamosvojitve Slovenije. Bojimo se, da tako, da že sami verjamejo, da je bilo samo tako, kot oni mislijo. Zanimivo je bilo opazovati, kako je predsednik Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve v eni izmed prvih izjav ob tematiki o muzeju slovenske osamosvojitve rekel, da njihovo združenje združuje nekaj tisoč vojnih veteranov. Zahvaljujemo se mu, ker je na njihovem posvetovanju to izjavo spremenil in rekel, da je v združenju nekaj tisoč ljudi. S tem je razumeti cel kontekst izjave, da pisanja zgodovine ni pametno prepustiti enemu združenju oziroma peščici posameznikov, ki se imajo za edine najzaslužnejše ob osamosvojitvi Republike Slovenije. Ob osamosvojitvi so vsi prispevali tisto, kar so lahko, glede na mesto in vlogo, ki so jo imeli v tistih težkih časih, da lahko danes živimo v samostojni, neodvisni in suvereni državi.«

LADISLAV LIPIČ, predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo

DR. TOMAŽ ČAS, predsednik Zveze policijskih veteranskih društev Sever