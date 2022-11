Osteria Altran Ruda

Prenovljena idilična kmetija le streljaj od Vileša je standardna postojanka v Furlaniji in ena tistih, ki so najdlje na vrhu najboljših globalnih in italijanskih vodnikov. Na dvorišču velike stare in natančno preurejene kmetije degustacijske menije menjajo menda kar štirikrat na leto, za kakšnih 100 evrov pa dobite morsko ali mesno simfonijo, povezano v kakšnih deset dovršenih jedi, ki jih v Furlaniji, v Italiji pa tudi pri nas težko najdete. Čeprav gre za redko natančno avtorsko kuhinjo, se pri Altranu v Rudi ne igrajo z gosti in za denar, ki ga zahtevajo, dajejo najboljše sestavine: teletina, govedina, školjke, prepelice, brancin, kaviar, račje prsi, škampi, karžlji, vagju … Altran je gostilna, ki ne temelji na tradicionalnih receptih, jedi so domišljene, v njih je prepoznaven podpis ne le kuharja, ampak celotne restavracije. Vinska karta je razmeroma obsežna in poudarja vsa boljša vina vseh predelov Furlanije in Italije. Hkrati imajo vsa najboljša vina na svetu. Največ je Gravnerja in Podveršiča, na svojem mestu pa so tudi zanimivi šampanjci. Altran nima sob, zato jih morate poiskati v Rudi.