Kar lepo število delavk na njegovem posestvu, menda dober ducat, je povilo otroke, ki jim jih je zaplodil. V zakonu se mu je zatem rodilo 13 otrok. Velik preobrat v njegovem življenju so mu prinesla potovanja po zahodni Evropi med letoma 1857 in 1861 pri tridesetih letih starosti, ko je spoznal ljudi drugačnih pogledov na vrednote življenja. Med drugimi francoskega pisatelja in državnika Victorja Hugoja. Postal je aktivist proti vsakršnemu nasilju in častilec duhovnih vrednot, čeprav je javno nastopil proti instituciji cerkve, zaradi česar so ga izobčili iz pravoslavne skupnosti. Začel je ceniti življenje v preproščini, daleč od nekdanjega aristokratskega načina. Literarni zgodovinarji so v Tolstojevih biografijah razkrili, da je veliki pisatelj že v svojih zelo plodnih literarnih letih razmišljal o odhodu nekam v samoto, vendar ga je na domačem posestvu zadržala odgovornost do številne družine. Odločitev za ta korak v 83. letu starosti je bila za nekatere presenetljiva, za tiste, ki so ga opisovali kot najbolj zapletenega človeka 19. stoletja, pa niti ne. Umrl je za pljučnico deseti dan po odhodu od doma na zakotni železniški postaji Astapovo.

Tolstoj izginil.

Varšava, 13. novembra. Kakor smo že v večernem listu poročali, je nenadoma izginil grof Tolstoj iz svojega posestva na Jasni Poljani. Ta vest se sedaj oficijalno potrjuje. V četrtek zjutraj se je namreč Lev grof Tolstoj natihoma odpeljal s svojim domačim zdravnikom iz Jasne Poljane in od tega časa se še ni povrnil sem in o njem ni nobenega glasu. (…) Tolstoj je pisal na svojo soprogo pismo, v katerem pravi, da ne more več živeti v luksusu, ki ga je užival na Jasni Poljani in da se kot star človek hoče skriti v samoto ter tukaj počakati smrti. Svojo soprogo prosi, naj ne izsleduje njegovega sedanjega bivališča. Tudi naj skrbi za to, da o tem ničesar ne izve javnost. (…) Iz Tula se poroča, da se je grofica Tolstoj včeraj poskušala že dvakrat usmrtiti.

Slovenski narod, 13. novembra 1910

Tolstojev beg v samostan.

Ruski pisatelj grof Tolstoj ima svoje posebnosti; ustvaril si je svoje posebno krščanstvo in prišel je v čimdalje večje nasprotstvo s svetom in cerkvijo. Na svoja stara leta se hoče zopet s svojo cerkvijo spraviti. Na vsak način je to zanimiva epizoda iz življenja tega 83 letnega starčka. Dve stvari so Tolstoja prav posebno v samoto vlekle. Prvič obnašanje njegove žene Zofije, ki je starega pisatelja popolnoma pod kuratelo spravila. Zasigurala si je vse pravice do izdajanja njegovih literarnih del, prilastila si vsa posestva in vse dragocenosti. Ta odvisnost je grofa zelo bolela; zato je pred kratkim objavil pismo, v katerem se opravičuje, da ne more raznih prošenj uslišati iz vzrokov, katerih noče navesti. Grofinja je celo preprečila, da se niso knjige, katere je grof kmetskim učencem podaril, med nje razdelile. (…)

Slovenec, 15. novembra 1910

Bolezen grofa Tolstoja.

Varšava, 17. novembra. Došla poročila iz Astapova o zdravju grofa Tolstoja so zelo vznemirljiva. Ako tudi se v trenotku ni bati za Tolstojevo življenje, bo vendar moral Tolstoj opustiti svoj načrt, da bi živel v samoti. Njegova družina je že došla v Astapovo. Upa se, da se bo Tolstojevi ženi posrečilo, pregovoriti ga v slučaju, da ozdravi, da se vrne v Jasnajo Poljano. V trenotku ne more biti seveda o tem še govora, ker se je bati, da preide Tolstoju bronhialni katar, na katerem je bolan, na pljuča in bi vsako nadaljno potovanje pomenilo za Tolstoja v tem mrzlotnem času naravnost nevarnost za življenje.

Slovenec, 17. novembra 1910

Grof Lev Nikolajevič Tolstoj mrtev.

Astapovo, 20. novembra. Danes zjutraj ob 6.54 uri je umrl slavni ruski pisatelj in filozof grof Leo Nikolajevič Tolstoj.

Že včeraj zvečer so zdravniki izjavili, da je položaj grofa Leva Nikolajeviča Tolstega naravnost obupen. Cel večer je neprestano govoril, kedaj bo mogel oditi v samoto. Kriza je nastala ob ¾ 2. uro. (…)

Duhovni so odločno proti cerkvenemu pogrebu, in sicer iz tega vzroka, ker ni bil v času, ko je bil Tolstoj še pri zavesti, nihče priča, da je bolnik v resnici obudil pokoro. (…)

Jutro, 21. novembra 1910

Grof Lev Nikolajevič Tolstoj in Slovenci

Duševni velikan, morda največji, kar jih je vzniklo iz zemlje slovanske, grof Lev Nikolajevič Tolstoj, je v nedeljo zjutraj v Astapovem na veke zatisnil svojo trudne oči. (…)

Kot zaščitnik vseh zatirancev, se je zanimal tudi za vse one narode, ki so zapostavljeni in zatirani.

Njih grenka usoda ga je globoko ganila. Presenetljivo je, a vendar resnično, da je bil poučen tudi o težkem položaju nas Slovencev. Tisti Slovenci, ki so imeli srečo, govoriti in videti velikega slovanskega apostola, vedo, da ni bil nepoučen o malem narodiču slovenskem. (…)

Koncem meseca novembra leta 1908. je dobilo uredništvo »Slovenskega Naroda« debelo pismo iz Jasne Poljane, datirano z dne 18. novembra.

Pismo je nam pisal grofov privatni tajnik. V pismu je stalo, da nam pošilja po naročilu grofa Leva Nikolajeviča Tolstega njegovo razpravo o aneksiji Bosne in Hercegovine, da jo priobčimo. (…)

Dotično številko »Slovenskega Naroda«, v kateri je bila priobčena razprava o aneksiji Bosne in Hercegovine, smo poslali grofu Levu Nikolajeviču Tolstemu v Jasno Poljano. Tolstoj je naš list sprejel. Kakor so nam pripovedovali njegovi znanci v Sofiji, je grof Tolstoj z veliko pozornosti čital svojo razpravo v slovenskem prevodu, ter se ni mogel načuditi, da je slovenščina tako blizka in sorodna ruskemu jeziku.

Slovenski narod, 22. novembra 1910

Vir: Digitalna knjižnica Slovenije – dLib