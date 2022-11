Téma in temà

»Niso obremenjeni s predznanjem. Niso obremenjeni s profesionalizmom. Niso obremenjeni s spoštovanjem do drugih.« (Igor E. Bergant, Kino Šiška, sreda, 16. 11. 2022). Pogledala, prebrala, poslušala sem sicer več predreferendumskih zapisov, oddaj, soočenj o zakonu o RTV, toda posnetek dogajanja v sredo v Kinu Šiška z naslovom Večer resničnih zgodb o RTV, ki je potekal v organizaciji Inštituta 8. marec, in TV-soočenja na nacionalki v četrtek si ne bi mogla biti bolj različna. In hkrati bolj povedna. Če niste sledili debatam, si oglejte ta dva dogodka in odločitev na referendumu bo lahka. Reči, da gre za trk dveh svetov, je narobe, premalo. Najprej zato, ker ni trka, ampak gre za mimobežna svetova. Na hitro in na kratko gre za vesolje razlik.