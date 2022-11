Evropi grozi polom

Osem mesecev po začetku ruske agresije na Ukrajino ostaja Evropska unija žalostno razdeljena glede energetske politike. Na njenem zadnjem vrhu od 21. do 23. oktobra so voditelji držav članic zaman porabili osem ur, da bi se dogovorili o skupni politiki. Na koncu so izdali uradno sporočilo za javnost, v katerem so priznali le, da »bo Evropska unija, ki se sooča z rusko uporabo energije kot orožja, ostala združena v prizadevanju, da zaščiti svoje državljane in podjetja, in da bo sprejela ukrepe, ki so nujni«. Edina pomembna odločitev, ki so jo dosegli, je, da bodo povečali skupne nakupe zemeljskega plina – in še tu so se pojavili škodljivi zadržki.